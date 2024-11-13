Удар по Харькову новым дроном и перевод военных через "Армия+": новости за 12 ноября

Российские оккупанты использовали новый дрон "Молния" для удара по Харькову. Тем временем Кабмин одобрил постановление о механизме перевода военных между частями.

Более детально о том, что произошло во вторник, 12 ноября, - в материале РБК-Украина .

Россияне ударили по Харькову новым беспилотником "Молния", - прокуратура

Российские войска днем 12 ноября ударили по Харькову новым ударным беспилотником "Молния", сообщила Харьковская облпрокуратура.

По данным следствия, 12 ноября около 13:55 вражеский беспилотник попал в открытую местность в Салтовском районе.

В "Армия+" появится перевод военных между частями: Зеленский раскрыл детали

В приложении "Армия+" для военных появится возможность перевода между частями. Такое нововведение могут запустить уже с 15 ноября, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, правительство приняло "особенное постановление", которое вводит реальный и прозрачный механизм перевода для воинов между воинскими частями ВСУ.

Стармер требует от Байдена 20 млрд долларов Киеву и добро на удары Storm Shadow, - Telegraph

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер потребует от Джо Байдена выделить Украине 20 млрд долларов за счет замороженных российских активов до вступления Дональда Трампа в должность, пишет The Telegraph.

Кроме того, он добивается разрешения для Киева на удары Storm Shadow по территории РФ.

"Черный день" для россиян в Курской области: остатки штурмовиков прячутся в посадках

Российские войска пытались атаковать украинские позиции в Курской области. Однако наступление оказалось провальным, а остатки штурмовиков скрываются в посадках, рассказала пресс-офицер 47-й ОМБр Анастасия Блищик.

По ее словам, ситуация в Курской области тяжелая, но контролируемая, чего-то критичного для воинов ВСУ нет.

В Киеве опасаются осложнения отношений с МВФ после прихода Трампа, - источники

Программа МВФ с Украиной на 15,6 млрд долларов рассчитана на 2023-2027 годы.

Если все предыдущие пересмотры программы проходили без серьезных проблем, то дальнейшее сотрудничество может несколько осложниться, рассказали несколько источников РБК-Украина во власти.