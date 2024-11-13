Удар по Харкову новим дроном та переведення військових через "Армія+": новини за 12 листопада

Російські окупанти використали новий дрон "Молнія" для удару по Харкову. Тим часом Кабмін схвалив постанову про механізм переведення військових між частинами.

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 12 листопада, - у матеріалі РБК-Україна .

Росіяни вдарили по Харкові новим безпілотником "Молнія", - прокуратура

Російські війська вдень 12 листопада вдарили по Харкову новим ударним безпілотником "Молнія", повідомила Харківська облпрокуратура.

За даними слідства, 12 листопада близько 13:55 ворожий безпілотник влучив у відкриту місцевість у Салтівському районі.

В "Армія+" з'явиться переведення військових між частинами: Зеленський розкрив деталі

У додатку "Армія +" для військових з'явиться можливість переведення між частинами. Таке нововведення можуть запустити вже з 15 листопада, розповів президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, уряд ухвалив "особливу постанову", яка запроваджує реальний і прозорий механізм переведення для воїнів між військовими частинами ЗСУ.

Стармер вимагає від Байдена 20 млрд доларів Києву та добро на удари Storm Shadow, - Telegraph

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вимагатиме від Джо Байдена виділити Україні 20 млрд доларів за рахунок заморожених російських активів до вступу Дональда Трампа на посаду, пише The Telegraph.

Крім того, він вимагає дозволу для Києва на удари Storm Shadow по території РФ.

"Чорний день" для росіян у Курській області: залишки штурмовиків ховаються у посадках

Російські війська намагалися атакувати українські позиції в Курській області. Однак наступ виявився провальним, а залишки штурмовиків ховаються у посадках, розповіла прес-офіцер 47-й ОМБр Анастасія Блищик.

За її словами, ситуація у Курській області важка, але контрольована, чогось критичного для воїнів ЗСУ немає.

У Києві побоюються ускладнення відносин з МВФ після приходу Трампа, - джерело

Програма МВФ з Україною на 15,6 млрд доларів розрахована на 2023-2027 роки.

Якщо всі попередні перегляди програми проходили без серйозних проблем, то подальша співпраця може дещо ускладнитись, розповіли кілька джерел у владі.