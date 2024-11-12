Россияне ударили по Харькову новым беспилотником "Молния", - прокуратура

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, 12 ноября около 13:55 вражеский беспилотник попал в открытую местность в Салтовском районе.

Пострадали два человека. У 50-летней женщины диагностировали острую реакцию на стресс. 55-летняя женщина получила осколочное ранение и ожог. Также в результате атаки выбиты окна в многоэтажках.

"Предварительно, для удара враг применил новую разработку дрона, а именно ударный БПЛА "Молния", - сообщили в прокуратуре.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Что известно о дроне "Молния"

Беспилотник "Молния" - это FPV-дрон самолетного типа, для производства которого россияне используют самую дешевую китайскую электронику.

Корпуса сделаны из фанеры, шпона, пенопласта и 18-миллиметровых алюминиевых труб. Дрон оснащен системой автопилота с квадрокоптера и не имеет GPS-модуля, поэтому управляется пилотом вручную.

По сравнению с FPV-дронами "Молния" имеет большую дальность полета - около 40 км. Такой беспилотник может нести боевую часть весом около трех килограммов.