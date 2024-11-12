В Киеве опасаются осложнения отношений с МВФ после прихода Трампа, - источники

Программа МВФ с Украиной на 15,6 млрд долларов рассчитана на 2023-2027 годы. Если все предыдущие пересмотры программы проходили без серьезных проблем, то дальнейшее сотрудничество может несколько осложниться.

Об этом РБК-Украина сказали несколько источников во власти.

"У нас есть четкие сигналы, что станет сложнее", - сказал один из собеседников издания. "МВФ может стать более осторожным в работе с Украиной", - заявил еще один источник.

Опасения связаны со скорым приходом к власти нового президента США Дональда Трампа, который достаточно скептически относится к вопросу поддержки Украины. США являются крупнейшим акционером Фонда, имеющим почти 17% голосов, что дает возможность блокировать решения совета директоров.

Повышение налогов

Но по мнению главы департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталия Ваврищука, такие опасения пока преждевременны.

"Я думаю, это предположения такого же рода, как и возможность инициировать командой Трампа мирных переговоров с Россией. Сейчас у многих есть ожидания резкой смены внешней политики США по отношению к Украине после прихода к власти администрации нового президента. Но на данном этапе эти догадки ничем не подкреплены", - сказал он в комментарии РБК-Украина.

Хотя Ваврищук все-таки не исключил, что к вопросу налогов в Украине США после смены власти могут подходить более принципиально. "США хотят иметь больше аргументов в пользу поддержки Украины", - отметил собеседник издания.

То есть, давая деньги кредиторы могут более настойчиво требовать от Украины искать дополнительные средства внутри страны. Тут стоит отметить, что в программе МВФ уже определен источник дополнительного финансирования госбюджета 2025 года на случай нехватки денег - повышение НДС.

Правда, пока источники издания в правительстве говорят, что оснований для дальнейшего повышения налогов нет.

Программа с МВФ

Программа с МВФ предусматривает гарантии финансирования Украины со стороны ведущих стран Запада.

В октябре МВФ обновил базовый и отрицательный сценарий для экономики Украины в зависимости от продолжительности и интенсивности войны. Согласно базовому сценарию, война закончится в конце 2025 года. Ранее МВФ ожидал ее окончания в конце 2024 года.

Негативный сценарий предполагает более интенсивные боевые действия и завершение войны в середине 2026 года, что приведет к падению экономики в 2025 году и стагнации в последующие годы.

Обновленный совокупный дефицит финансирования в сценарии спада оценивается в 187,1 млрд долларов, что на 35,7 млрд долларов выше базового прогноза на 2023-2027 годы (151,4 млрд долларов), что требует дополнительных шагов для обеспечения устойчивости долга.

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп критиковал помощь Украине, которую выделяла администрация Джо Байдена.