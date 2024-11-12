В "Армия+" появится перевод военных между частями: Зеленский раскрыл детали

В приложении "Армия+" для военных появится возможность перевода между частями. Такое нововведение могут запустить уже с 15 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram .

По словам главы государства, правительство приняло "особенное постановление", которое вводит реальный и прозрачный механизм перевода для воинов между воинскими частями ВСУ. Это касается перевода по инициативе воинов.

"Переводы будут работать через приложение "Армия+". 72 часа для проверки рапорта. Результат проверки сообщается воину через "Армию+". В случае отказа должны быть указаны ясные причины. В случае согласования - понятное решение", - отметил Зеленский.

Он уточнил, что Минобороны должно проконтролировать действенность такого механизма. Техническая готовность старта будет уже 15 ноября.

Как обратил внимание президент, механизм разрабатывался во взаимодействии гражданского общества, Министерства обороны и ВСУ.

Стоит заметить, что приложение "Армия+" запустили в начале августа этого года. Оно, в частности, позволяет военным подавать электронные рапорты.