Удар по "кошельку" Путина. В Усть-Луге дроны поразили нефтяной терминал: подробности
Во вторник, 31 марта, беспилотники в пятый раз за 10 дней нанесли удар по российскому порту Усть-Луга. Был поражен нефтеперерабатывающий терминал, что усилит трудности России с экспортом нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Согласно подсчетам агентства, основанным на рыночных данных, по меньшей мере 40% экспортных мощностей страны-агрессора по добыче нефти было приостановлено из-за атак беспилотников, удара по нефтепроводу и захвата танкеров.
Три источника в отрасли сообщили Reuters, что украинские беспилотники во время последней атаки нанесли удар по нефтеперерабатывающим терминалам, которые эксплуатирует российская трубопроводная монополия "Транснефть".
Усть-Луга - это крупный комплекс нефтеперерабатывающих мощностей и экспортных терминалов, занимающихся перевалкой сырой нефти и нефтепродуктов. Он расположен на юго-восточном побережье Финского залива.
В прошлом году через этот порт было экспортировано 32,9 млн тонн нефтепродуктов. Обычно здесь перегружается около 700 000 баррелей сырой нефти в сутки.
Удары по объектам нефтеэкспорта РФ
Напомним, 23 марта Силы обороны нанесли удар по нефтяному терминалу в Приморске. Тогда огонь охватил часть резервуаров, а отгрузка топлива была временно приостановлена. Пожар продолжался несколько суток, а 27 марта огонь вспыхнул с новой силой после очередной атаки.
Удары беспилотников заставили Россию временно приостановить отгрузку нефти через оба порта - Приморск и Усть-Лугу. Инфраструктура получила существенные повреждения, на объектах возникли пожары.
В ночь на 26 марта украинские дроны также атаковали Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области, а также поразили радиолокационный комплекс "Валдай" в Крыму и боевой ледокол ФСБ.
