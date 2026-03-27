Пожар на нефтетерминале Приморска вспыхнул с новой силой: спутниковые снимки
В российском порту Приморск (Ленинградская область) пожар на нефтяном терминале продолжается уже пятые сутки. В ночь на 27 марта огонь набрал новую силу после очередной атаки беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы" (Радио Свобода).
Что произошло ночью 27 марта
По данным со спутниковых снимков Planet Labs, в ночь на 27 марта на нефтяном терминале в Приморске было зафиксировано новое обострение пожара. Огонь, который не утихал с 23 марта, усилился после очередной атаки беспилотников.
На снимках видно, что пламя охватило новые участки инфраструктуры порта, а густой дым поднимается над территорией терминала.
Фото: пожар на нефтяном терминале в Приморске (Planet Labs, Радио Свобода)
Предварительный удар и последствия
Напомним, в ночь на 23 марта беспилотники Службы безопасности Украины (Центр спецопераций "Альфа") совместно с другими подразделениями Сил обороны атаковали нефтяной терминал в Приморске. Тогда на объекте вспыхнул масштабный пожар, который продолжается до сих пор.
Порт Приморск - крупнейший нефтяной порт России на Балтийском море и ключевой экспортный хаб. Через него проходит значительная часть поставок нефти на внешние рынки, в том числе и через так называемый "теневой флот". Только в 2025 году через терминал перевалили более 46,6 миллиона тонн нефти.
После первого удара отгрузки топлива с терминала временно прекратили. По данным Bloomberg, порт частично возобновил работу.
Напомним, это не единственный удар по российским объектам в регионе за последние дни. В ночь на четверг, 26 марта, Силы обороны Украины нанесли удар по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу в Ленинградской области. Этот НПЗ является одним из крупнейших поставщиков топлива для северо-западного региона России.
Кроме того, украинские дроны атаковали уникальный боевой ледокол ФСБ, который использовался для обеспечения навигации "теневого флота" РФ в Балтийском море - ключевого инструмента для обхода нефтяных санкций.
Также Силы обороны поразили вражеский радиолокационный комплекс "Валдай" во временно оккупированном Крыму - в районе Гвардейского. Примечательно, что этот комплекс специально разработан для обнаружения и противодействия малоразмерным дронам, которыми Украина систематически атакует российские объекты.