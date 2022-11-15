Удар по энергетике. Украинские города массово сообщают об отключении света: подробности

В результате массированной ракетной атаки 15 ноября ряд крупных украинских городов остался без света.

О том, где именно наблюдаются перебои с энергоснабжением, - в материале РБК-Украина .

Киев

После прилетов в столице снова вводятся экстренные отключения электроэнергии. В компании ДТЭК подчеркивают, что это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий.

Соответственно, графики стабилизационных отключений действовать не будут. По словам CEO Yasno Сергея Коваленко, в результате ракетной атаки есть повреждения.

Харьков

Мэр Игорь Терехов заявил, что город частично без света после прилетов по объектам инфраструктуры. На данный момент приостановлена работа метро и наземного электротранспорта. Информации о пострадавших пока нет.

Львов

Во Львове сегодня было слышно несколько громких взрывов. После них часть областного центра осталась без света.

Ровно

Мэр Александр Третяк сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по объекту критической инфраструктуры. В результате чего некоторые части Ровно остались без электричества.

Житомир

После серии взрывов город полностью без света. По словам мэра Сергея Сухомлина, противник нанес два удара по объектам энергетики, ремонтные бригады делают все возможное.

Хмельницкий

Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий сообщил о двух попаданиях в объекты на территории Хмельницкой общины. В связи с этим город частично обесточен.

Луцк

На данный момент отдельные районы и некоторые села возле Луцка без электроэнергии. Представители "Волыньоблэнерго" разбираются в ситуации. Сроки восстановления пока неизвестны.

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По состоянию на 16:50 экстренные отключения электроэнергии введены по всей Украине.