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"Укрэнерго" ввело экстренные отключения по всей Украине, пол-Киева уже без света

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Киев, Вторник 15 ноября 2022 17:03
"Укрэнерго" ввело экстренные отключения по всей Украине, пол-Киева уже без света Иллюстративное фото: "Укрэнерго" ввело экстренные отключения по всей Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во вторник, 15 ноября, во всех регионах Украины ввели экстренные отключения электроэнергии на фоне обстрелов оккупантов. Половина потребителей в Киеве осталась без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"Из-за массированной ракетной атаки, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", энергетики начали экстренные отключения света по всей Украине. В том числе и в столице", - написал Кличко.

По его словам, такой шаг является необходимым для сбалансирования энергосистемы.

"Графики стабилизационных отключений пока не действуют. В столице без света предварительно не менее половины клиентов", - добавил городской глава.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. В результате обстрела были зафиксированы попадания по трем многоэтажкам в Печерском районе.

Также мы писали, что в Житомире 15 ноября прогремели взрывы. По информации местных жителей, город частично остался без воды и света.

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