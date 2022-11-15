"Укрэнерго" ввело экстренные отключения по всей Украине, пол-Киева уже без света

Во вторник, 15 ноября, во всех регионах Украины ввели экстренные отключения электроэнергии на фоне обстрелов оккупантов. Половина потребителей в Киеве осталась без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram .

"Из-за массированной ракетной атаки, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", энергетики начали экстренные отключения света по всей Украине. В том числе и в столице", - написал Кличко.

По его словам, такой шаг является необходимым для сбалансирования энергосистемы.

"Графики стабилизационных отключений пока не действуют. В столице без света предварительно не менее половины клиентов", - добавил городской глава.