"Укрэнерго" ввело экстренные отключения по всей Украине, пол-Киева уже без света
Во вторник, 15 ноября, во всех регионах Украины ввели экстренные отключения электроэнергии на фоне обстрелов оккупантов. Половина потребителей в Киеве осталась без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.
"Из-за массированной ракетной атаки, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", энергетики начали экстренные отключения света по всей Украине. В том числе и в столице", - написал Кличко.
По его словам, такой шаг является необходимым для сбалансирования энергосистемы.
"Графики стабилизационных отключений пока не действуют. В столице без света предварительно не менее половины клиентов", - добавил городской глава.
Напомним, ранее стало известно, что оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. В результате обстрела были зафиксированы попадания по трем многоэтажкам в Печерском районе.
Также мы писали, что в Житомире 15 ноября прогремели взрывы. По информации местных жителей, город частично остался без воды и света.
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