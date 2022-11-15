В Житомире после взрывов пропал свет

В Житомире 15 ноября прогремели взрывы. По информации местных жителей, город частично остался без воды и света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Cуспільне Житомир ".

Пока непонятно, был ли в городе "прилет". Однако глава Житомирской ОВА в своем Telegram сообщил, что над территорией области работает система ПВО.

"В очередной раз подчеркиваю полный запрет на фото- и видеофиксацию работы противовоздушной обороны и падение обломков", - написал он.

Обновлено 16:37.

По словам главы Житомирского горсовета Сергея Сухомлина, враг нанес по городу два ракетных удара. Целью врага стала энергетическая инфраструктура. Пока что город остается без энергоснабжения.