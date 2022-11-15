Ситуация с электроснабжением критическая: стали известны последствия ударов по Киевской области

Во вторник, 15 ноября, россияне нанесли ракетные удары по территории Киевской области. В результате этого сложилась критическая ситуация с электроснабжением в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

"РФ нанесла массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. К сожалению, есть прилеты в Киевской области. Сложилась критическая ситуация с электроснабжением", - говорится в заявлении.

По словам Кулебы, все больницы и объекты критической инфраструктуры работают. Они снабжены альтернативным источником питания.

"Также введены экстренные ограничения электричества. Наблюдаем и проблемы со связью - пользуйтесь национальным роумингом. Восстановительные работы продолжаются", - добавил Кулеба.

По словам главы области, все работают на своих местах, чтобы как можно быстрее преодолеть последствия обстрелов.