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Ситуация с электроснабжением критическая: стали известны последствия ударов по Киевской области

Новина українською →
Украина, Вторник 15 ноября 2022 19:19
Ситуация с электроснабжением критическая: стали известны последствия ударов по Киевской области Фото: стали известны последствия ударов по Киевской области (ОК Север)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 15 ноября, россияне нанесли ракетные удары по территории Киевской области. В результате этого сложилась критическая ситуация с электроснабжением в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

"РФ нанесла массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. К сожалению, есть прилеты в Киевской области. Сложилась критическая ситуация с электроснабжением", - говорится в заявлении.

По словам Кулебы, все больницы и объекты критической инфраструктуры работают. Они снабжены альтернативным источником питания.

"Также введены экстренные ограничения электричества. Наблюдаем и проблемы со связью - пользуйтесь национальным роумингом. Восстановительные работы продолжаются", - добавил Кулеба.

По словам главы области, все работают на своих местах, чтобы как можно быстрее преодолеть последствия обстрелов.

Напомним, что в небе Киевской области сегодня, 15 ноября, украинские силы ПВО сбили несколько вражеских объектов.

Позже стало известно, что российская ракета попала в здание в Киевской области.

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