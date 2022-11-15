ua ru
Вт, 15 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ракетные удары по Львову: 80% города без света, один человек ранен

Новина українською →
Львов, Вторник 15 ноября 2022 18:13
Ракетные удары по Львову: 80% города без света, один человек ранен Фото: мэр Львова Андрей Садовой (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В результате ракетных ударов РФ по Львову примерно 80% города осталось без электроснабжения, также частично отключено отопление.

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"80% Львова остается без света. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена ​​подача тепла. Горячей воды нет. Наши коммунальщики уже запускают дизель-генераторы", - отметил Садовой.

По его словам, в результате ракетного удара один человек ранен. Пострадавший оперативно госпитализирован.

Трамваи и троллейбусы в городе не курсируют. Восстановительные работы начнутся после тревоги. Мэр Львова также отметил, что все школьники и дошкольники находятся в укрытиях вместе с учителями и воспитателями до завершения тревоги.

В связи с отсутствием света об отбое тревоги в городе будут сообщать машины с громкоговорителями.

Напомним, что российские войска сегодня, 15 ноября, нанесли по Украине наибольший удар с начала войны. Оккупанты выпустили около 100 ракет по украинским городам.

В Офисе президента Украины уже отреагировали на масштабную атаку россиян. Говорят, что ракетный удар - это ответ на речь президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Вторжение России в Украину
NEWS
Байден исключил какие-либо мирные переговоры без решения Украины
Байден исключил какие-либо мирные переговоры без решения Украины
DAILY
Сергей Николайчук: Потребности Украины в деньгах для быстрого восстановления на 2023 год выросли
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Сергей Николайчук: Потребности Украины в деньгах для быстрого восстановления на 2023 год выросли