Ракетные удары по Львову: 80% города без света, один человек ранен
В результате ракетных ударов РФ по Львову примерно 80% города осталось без электроснабжения, также частично отключено отопление.
Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"80% Львова остается без света. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена подача тепла. Горячей воды нет. Наши коммунальщики уже запускают дизель-генераторы", - отметил Садовой.
По его словам, в результате ракетного удара один человек ранен. Пострадавший оперативно госпитализирован.
Трамваи и троллейбусы в городе не курсируют. Восстановительные работы начнутся после тревоги. Мэр Львова также отметил, что все школьники и дошкольники находятся в укрытиях вместе с учителями и воспитателями до завершения тревоги.
В связи с отсутствием света об отбое тревоги в городе будут сообщать машины с громкоговорителями.
Напомним, что российские войска сегодня, 15 ноября, нанесли по Украине наибольший удар с начала войны. Оккупанты выпустили около 100 ракет по украинским городам.
В Офисе президента Украины уже отреагировали на масштабную атаку россиян. Говорят, что ракетный удар - это ответ на речь президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20.
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