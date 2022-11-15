Российские военные нанесли удары по Харькову, часть города без света

Во вторник, 15 ноября, российские военные нанесли удары по Харькову. Местные жители сообщают об исчезновении электричества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Оккупанты наносят удары по Харькову", - говорится в сообщении. Синегубов призывает жителей находиться в укрытиях. Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил о частичном обесточении города. После взрывов приостановлена работа метрополитена в Харькове, о чем сообщают местные жители. Обновлено 16:23 Терехов сообщил о "прилетах" по объектам критической инфраструктуры. "О пострадавших пока информации нет. Из-за повреждения объекта есть проблемы с энергоснабжением. Остановлен наземный электротранспорт, метро", - говорится в сообщении. Мэр города заверил, что энергетики и коммунальщики делают все для скорейшей нормализации жизни Харькова.