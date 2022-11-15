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Российские военные нанесли удары по Харькову, часть города без света

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Харьков, Вторник 15 ноября 2022 16:14
Российские военные нанесли удары по Харькову, часть города без света Фото: Российские военные нанесли удары по Харькову (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 15 ноября, российские военные нанесли удары по Харькову. Местные жители сообщают об исчезновении электричества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Оккупанты наносят удары по Харькову", - говорится в сообщении.

Синегубов призывает жителей находиться в укрытиях.

Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил о частичном обесточении города.

После взрывов приостановлена работа метрополитена в Харькове, о чем сообщают местные жители.

Обновлено 16:23

Терехов сообщил о "прилетах" по объектам критической инфраструктуры.

"О пострадавших пока информации нет. Из-за повреждения объекта есть проблемы с энергоснабжением. Остановлен наземный электротранспорт, метро", - говорится в сообщении.

Мэр города заверил, что энергетики и коммунальщики делают все для скорейшей нормализации жизни Харькова.

Напомним, что в Украине сегодня, 15 ноября, объявлена воздушная тревога. В ряде регионов местные власти уже предупредили об опасности массированного ракетного удара, а в Киеве и некоторых областях уже слышали взрывы.

В небе Киевской области сегодня, 15 ноября, украинские силы ПВО сбили несколько вражеских объектов.

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