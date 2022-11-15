Графики не действуют. В Киеве ввели аварийные отключения света

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Киевские электросети в Facebook .

“Из-за ракетных обстрелов со стороны России по распоряжению НЭК Укрэнерго вынуждены начать экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании”, - заявили в ДТЭК.

Также там отметили, что в это время графики стабилизационных отключений действовать не будут.

При этом CEO Yasno Сергей Коваленко рассказал, что в результате атак оккупантов есть повреждения.