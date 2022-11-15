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Графики не действуют. В Киеве ввели аварийные отключения света

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Киев, Вторник 15 ноября 2022 16:35
Графики не действуют. В Киеве ввели аварийные отключения света Иллюстративное фото: в Киеве ввели аварийные отключения света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве во вторник, 15 ноября, днем ввели аварийные отключения электроэнергии из-за ракетных ударов россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Киевские электросети в Facebook.

“Из-за ракетных обстрелов со стороны России по распоряжению НЭК Укрэнерго вынуждены начать экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании”, - заявили в ДТЭК.

Также там отметили, что в это время графики стабилизационных отключений действовать не будут.

При этом CEO Yasno Сергей Коваленко рассказал, что в результате атак оккупантов есть повреждения.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты нанесли удар по Киеву. Ракеты попали по трем многоэтажкам столицы.

Также мы писали, что в Харькове оккупанты обстреляли объект критической инфраструктуры.

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