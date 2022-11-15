Ракетная атака. Во Львове и Ровно сообщают о взрывах, в Киеве – повторные

Фото: российские военные нанесли ракетные удары по Львову и Ровно (Getty Images)

Российские военные ударили по Львову. В областном центре было слышно несколько громких взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Львова Андрея Садового и корреспондентов РБК-Украина.