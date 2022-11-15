Ракетная атака. Во Львове и Ровно сообщают о взрывах, в Киеве – повторные
Российские военные ударили по Львову. В областном центре было слышно несколько громких взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Львова Андрея Садового и корреспондентов РБК-Украина.
В результате обстрела часть города осталась без электроснабжения. По информации главы Львовской ОВА Максима Козицкого в регионе также отработали силы ПВО.
По данным мэра Ровно Александра Третьяка, российские военные нанесли ракетный удар по объекту критической инфраструктуры, в результате чего некоторые части города остались без электричества.
Также журналисты РБК-Украина сообщают о новых взрывах в Киеве.
Напомним, 15 ноября во время масштабной воздушной тревоги по Украине в ряде регионов прогремели взрывы.
Позже Кличко рассказал, что российские оккупанты попали в два жилых дома в Печерском районе Киева.
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