Удар по Черновцам и анонсированные изменения в Кабмине: новости за выходные

Атака на Украину 12 июля

В ночь на 12 июля Россия осуществила массированную атаку на большинство регионов Украины. Под огнем оказалась значительная часть Украины, а в частности - Харьковская, Львовская, Волынская, Черновицкая и Донецкая области.

Черновцы

Впервые за время полномасштабной войны город подвергся комбинированной атаке со стороны врага. Один из снарядов попал в многоквартирный дом.

По последним данным, два человека погибли, еще более 20 получили ранения.

После атаки патрульные первыми прибыли к поврежденному дому. Они не только помогали раненым, но и эвакуировали жителей вместе с их домашними любимцами.

Харьков

Враг выпустил по городу не менее десяти ударов. Оккупанты применили восемь ударных дронов и две управляемые авиабомбы. Один из "Шахедов" попал в критическую инфраструктуру.

По последним данным известно о двух пострадавших.

Львов

В городе дрон разрушил подъезд жилого дома, в результате чего произошла утечка газа. Повреждения получили десятки домов и инфраструктурных объектов.

Есть пострадавшие и среди них дети.

Луцк

Удар полностью уничтожил частный дом, повреждены и другие здания. Спасатели продолжают работать на месте.

Донецкая область

Россияне ударили из РСЗО "Торнадо-С". В результате обстрела один человек погиб, трое - ранены. Разрушены административные и промышленные здания, десятки авто.

Подробнее о ночной атаке на Украину 12 июля - в материале РБК-Украина.

Изменения в Кабмине

Напомним, несколько недель назад источники РБК-Украина из "Слуги народа" сообщили, что в середине июля в правительстве могут произойти изменения. Ориентировочными датами для голосования назвали промежуток 15-17 июля.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны новые шаги в управлении сферой обороны государства.

Это заявление прозвучало после встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и, по словам президента, решения по этому поводу будут вскоре.

Отметим, что незадолго до того президент допустил, что Умеров может возглавить посольство Украины в США, после того, как действующий посол Оксана Маркарова покинет должность.

Ранее РБК-Украина публиковало полный список изменений, который может быть утвержден. Подробнее об этом читайте по этой ссылке.

Стоит заметить, что источники РБК-Украина сообщили, что новое правительство в Украине может появиться уже на этой неделе и его может возглавить первая вице-премьер Юлия Свириденко.

Сенатор Линдси Грэма сделал несколько громких заявлений

Сенатор-республиканец Линдси Грэм дал интервью для программы Face the Nation на CBS News.

По его словам, президент США Дональд Трамп, вероятно, завтра выступит с неожиданным заявлением. По его итогам вполне возможно, что Украина получит рекордный поток американского оружия, а ситуация для российского диктатора Владимира Путина изменится.

Под Киевом боевой гранатой подорвали полицейских

Происшествие произошло поздно вечером субботы в селе Михайловка-Рубежовка. Правоохранители прибыли на вызов девушки, которая обратилась из-за угроз отца применить гранату и огнестрельного оружия.

Полиция зашла в дом и в это время мужчина бросил гранату. После взрыва полицейские открыли огонь, нападавший погиб на месте. В результате взрыва пятеро сотрудников полиции получили ранения.

Украина предлагает Азербайджану хранить газ в своих хранилищах

В рамках визита министра энергетики Германа Галущенко в Баку обсуждались возможности поставок азербайджанского газа в Украину в рамках европейской стратегии диверсификации.

"Мы открыты к новым форматам сотрудничества в газовой сфере. В частности, Украина предлагает свои ПХГ для международного хранения газа", - сказал министр.

Встреча выпускников в США превратилась в стрельбу

В городе Чаттануга (Теннесси) неизвестный открыл огонь прямо на встрече выпускников.

В результате стрельбы четыре человека получили ранения, а злоумышленник скрылся.

В Киеве уже сегодня остановят фуникулер

С 14 июля по 22 августа киевский фуникулер закроют на ежегодный плановый ремонт. Такие работы проводят летом из-за наименьшего пассажиропотока.

Во время работ специалисты отремонтируют машинный, компрессорный и тиристорный залы, а также проведут обследование рельсового пути и частично заменят шпалы.

В одном из аэропортов Лондона разбился самолет

Около 18:00 воскресенья в британском аэропорту "Лондон Саутенд" разбился самолет.

Как оказалось в аэропорту разбился медицинский транспортный самолет. Он вылетал в Лелистад (Нидерланды), где базируется его оператор Seusch Aviation. До этого совершил рейс из Пулы (Хорватия) в "Саутенд".

Самолет был оснащен медицинскими системами для транспортировки пациентов. Пока неизвестно, была ли это медицинская эвакуация и были ли на борту пациенты.