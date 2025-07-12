Россияне ударили по Славянску из РСЗО "Торнадо-С": есть погибший, трое ранены

Фото: РФ ударила по Славянску из "Торнадо-С" (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Россияне ударили по Славянску из РСЗО "Торнадо-С". Погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Утро 12 июля стало трагическим для Славянска. Российские оккупанты нанесли удар по городу из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С", попав неподалеку от торгового комплекса. В результате атаки погиб 34-летний мужчина, еще три человека получили ранения - супружеская пара в возрасте 50 и 56 лет и 20-летний местный житель. У пострадавших диагностировали взрывные травмы, ушибы и поверхностные раны. В момент обстрела они находились в автомобиле. Фото: Атака РФ на Славянск (t.me/Donetsk_obl_prokuratura) Кроме человеческих потерь, повреждены здания торгового комплекса, магазин и несколько автомобилей. Прокуроры уже задокументировали последствия циничной атаки российских военных на гражданское население. Расследование продолжается, виновные будут привлечены к ответственности.