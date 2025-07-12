Россияне ударили по Славянску из РСЗО "Торнадо-С": есть погибший, трое ранены
Россияне ударили по Славянску из РСЗО "Торнадо-С". Погиб мужчина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.
Утро 12 июля стало трагическим для Славянска. Российские оккупанты нанесли удар по городу из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С", попав неподалеку от торгового комплекса.
В результате атаки погиб 34-летний мужчина, еще три человека получили ранения - супружеская пара в возрасте 50 и 56 лет и 20-летний местный житель.
У пострадавших диагностировали взрывные травмы, ушибы и поверхностные раны. В момент обстрела они находились в автомобиле.
Фото: Атака РФ на Славянск (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Кроме человеческих потерь, повреждены здания торгового комплекса, магазин и несколько автомобилей.
Прокуроры уже задокументировали последствия циничной атаки российских военных на гражданское население.
Расследование продолжается, виновные будут привлечены к ответственности.
Атака на Украину 12 июля
Россия нанесла массированную атаку по Украине, выпустив по меньшей мере 10 ударов по Харькову.
По данным властей, оккупанты применили восемь ударных дронов и две управляемые авиабомбы. Один из "Шахедов" попал в критическую инфраструктуру. Пострадали два человека.
Во Львове дрон разрушил подъезд жилого дома - произошла утечка газа. В Луцке полностью уничтожен частный дом, повреждены и другие сооружения. Спасатели до сих пор ликвидируют последствия обстрелов.
Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.