Завтра в Киеве останавливают популярный вид транспорта: в чем причина
Завтра, 14 июля, в Киеве останавливают фуникулер. Он не будет работать больше месяца из-за ежегодного планового ремонта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевпастранс".
"С 14 июля по 22 августа киевский фуникулер закроют на ежегодный плановый ремонт", - пояснили в учреждении.
Во время работ специалисты отремонтируют машинный, компрессорный и тиристорный залы, а также проведут обследование рельсового пути и частично заменят шпалы.
В то же время в планах осуществить капитальный ремонт узлов и агрегатов вагонов, оборудовать машинный зал и провести кузовные работы.
Перед запуском работы фуникулера специалисты проведут статические и динамические испытания под нагрузкой.
Сообщается, что ремонтные работы проводят летом из-за наименьшего пассажиропотока.
Где еще в Киеве ограничивают движение транспорта
Напомним, что на днях в Киевской городской госадминистрации со ссылкой на КК "Киевавтодор" сообщили, что с 12 июля в Киеве введено изменение для водителей.
Речь идет о частичном ограничении движения транспорта по улице Михаила Бойчука в Печерском районе города.
Согласно информации КГГА, такие изменения будут действовать до 10 августа (в этот период дорожники КП ДЭУ Печерского района будут проводить текущий ремонт улицы).
Отмечается, что работы будут продолжаться:
- на нечетной стороне проезжей части улицы;
- на участке от Военного проезда до улицы Профессора Подвысоцкого.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве почти на год перекрыли пешеходный мост над Саперно-Слободской улицей и частично ограничили движение транспорта по ней.
Кроме того, в Киеве и области начали запрещать движение фур и грузовиков, "закрывая" для них даже некоторые трассы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.