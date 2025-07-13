Завтра в Киеве останавливают популярный вид транспорта: в чем причина

Фото: в Киеве временно не будет работать фуникулер (Виталий Носач, РБК-Украина)

Завтра, 14 июля, в Киеве останавливают фуникулер. Он не будет работать больше месяца из-за ежегодного планового ремонта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевпастранс".

"С 14 июля по 22 августа киевский фуникулер закроют на ежегодный плановый ремонт", - пояснили в учреждении. Во время работ специалисты отремонтируют машинный, компрессорный и тиристорный залы, а также проведут обследование рельсового пути и частично заменят шпалы. В то же время в планах осуществить капитальный ремонт узлов и агрегатов вагонов, оборудовать машинный зал и провести кузовные работы. Перед запуском работы фуникулера специалисты проведут статические и динамические испытания под нагрузкой. Сообщается, что ремонтные работы проводят летом из-за наименьшего пассажиропотока.