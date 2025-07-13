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В одном из аэропортов Лондона разбился самолет (видео)

Лондон, Воскресенье 13 июля 2025 19:47
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В одном из аэропортов Лондона разбился самолет (видео) Фото: под Лондоном делался самолет (x.com/TalkTV)
Автор: Карина Левицкая

В британском аэропорту "Лондон Саутенд" 13 июля разбился небольшой бизнес-джет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Mirror.

Свидетели рассказали, что видели "огромный огненный шар" и черный дым после инцидента в аэропорту около 16:00 сегодня днем. Пока нет информации относительно того, сколько людей было в самолете.

Согласно сообщениям, самолет разбился во время взлета. По предварительным данным, самолет летел в Нидерланды.

Авиакатастрофа в Индии

Напомним, что в Индии в прошлом месяце пассажирский самолет упал недалеко от аэропорта Ахмедабад. Авиационное судно должно было направляться в Лондон.

Однако самолет упал в районе Мехгани и врезался в общежитие медицинского колледжа, после чего возник пожар.

Известно, что в авиакатастрофе выжил только 1 человек. Им оказался гражданин Британии Вишваш Кумар Рамеш.

Подробнее о случившемся - читайте в материале РБК-Украина.

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