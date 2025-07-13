В одном из аэропортов Лондона разбился самолет (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Mirror .

Согласно сообщениям, самолет разбился во время взлета. По предварительным данным, самолет летел в Нидерланды.

Свидетели рассказали, что видели "огромный огненный шар" и черный дым после инцидента в аэропорту около 16:00 сегодня днем. Пока нет информации относительно того, сколько людей было в самолете.

Авиакатастрофа в Индии

Напомним, что в Индии в прошлом месяце пассажирский самолет упал недалеко от аэропорта Ахмедабад. Авиационное судно должно было направляться в Лондон.

Однако самолет упал в районе Мехгани и врезался в общежитие медицинского колледжа, после чего возник пожар.

Известно, что в авиакатастрофе выжил только 1 человек. Им оказался гражданин Британии Вишваш Кумар Рамеш.

Подробнее о случившемся - читайте в материале РБК-Украина.

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