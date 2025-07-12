В Черновцах уже 26 пострадавших, стали известны подробности о двух погибших
Россияне в ночь на 12 июля совершили комбинированную атаку по городу Черновцы. В результате обстрела количество пострадавших возросло до десятков, а также известно о двух погибших.
Об этом заявил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram и эфир телемарафона.
По словам Запаранюка, в Черновцах из-за российского обстрела погибли двое гражданских людей:
- 43-летний Святослав Лазаренко - работник Снятинского городского совета Ивано-Франковской области;
- 26-летняя Диана Кравченко - заведующая одной из черновицких аптек.
Фото: погибшие в Черновцах - Диана Кравченко и Святослав Лазаренко (t.me/chernivetskaODA)
Глава ОВА выразил слова соболезнования родным и близким погибших, а также отдельно дал комментарий в телемарафоне.
"Это девушка молодая, которая находилась в доме во время ракетной атаки. И 43-летний мужчина, который проезжал по нашей главной улице и был смертельно ранен обломком после падения части ракет", - проинформировал Запаранюк.
Также он сообщил, что по последним данным, количество пострадавших до 26 человек.
"Семеро находятся в больнице, трое в тяжелом состоянии, четверо уже прооперированы", - резюмировал глава ОВА.
Ночная такая РФ на Черновцы
Напомним, что в ночь на 12 июля войска РФ массированно атаковали Черновцы, в результате чего в городе и окрестностях произошли пожары, значительные разрушения, есть пострадавшие и погибшие.
В частности, враг использовал для атаки ракеты и ударные дроны, попав по жилым домам, административным зданиям, нефункционирующим сооружениям и автотранспорту. Известно, что пожары были в трех локациях города, но спасатели оперативно ликвидировали огонь.
Также отметим, что утром было известно о 15 пострадавших лицах.
Кстати, завтрашний день в Черновцах объявили Днем траура по погибшим в результате вражеской атаки. В месте отменили все массовые мероприятия.
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