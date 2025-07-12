ua en ru
Сб, 12 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Черновцах уже 26 пострадавших, стали известны подробности о двух погибших

Суббота 12 июля 2025 15:44
UA EN RU
В Черновцах уже 26 пострадавших, стали известны подробности о двух погибших Фото: люди на одном из мест атаки в Черновцах 12 июля (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 12 июля совершили комбинированную атаку по городу Черновцы. В результате обстрела количество пострадавших возросло до десятков, а также известно о двух погибших.

Об этом заявил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram и эфир телемарафона.

По словам Запаранюка, в Черновцах из-за российского обстрела погибли двое гражданских людей:

  • 43-летний Святослав Лазаренко - работник Снятинского городского совета Ивано-Франковской области;
  • 26-летняя Диана Кравченко - заведующая одной из черновицких аптек.

В Черновцах уже 26 пострадавших, стали известны подробности о двух погибшихФото: погибшие в Черновцах - Диана Кравченко и Святослав Лазаренко (t.me/chernivetskaODA)

Глава ОВА выразил слова соболезнования родным и близким погибших, а также отдельно дал комментарий в телемарафоне.

"Это девушка молодая, которая находилась в доме во время ракетной атаки. И 43-летний мужчина, который проезжал по нашей главной улице и был смертельно ранен обломком после падения части ракет", - проинформировал Запаранюк.

Также он сообщил, что по последним данным, количество пострадавших до 26 человек.

"Семеро находятся в больнице, трое в тяжелом состоянии, четверо уже прооперированы", - резюмировал глава ОВА.

Ночная такая РФ на Черновцы

Напомним, что в ночь на 12 июля войска РФ массированно атаковали Черновцы, в результате чего в городе и окрестностях произошли пожары, значительные разрушения, есть пострадавшие и погибшие.

В частности, враг использовал для атаки ракеты и ударные дроны, попав по жилым домам, административным зданиям, нефункционирующим сооружениям и автотранспорту. Известно, что пожары были в трех локациях города, но спасатели оперативно ликвидировали огонь.

Также отметим, что утром было известно о 15 пострадавших лицах.

Кстати, завтрашний день в Черновцах объявили Днем траура по погибшим в результате вражеской атаки. В месте отменили все массовые мероприятия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черновцы Война в Украине
Новости
Безупречный результат. В ВСУ показали, как зенитный комплекс Skynex уничтожает "Шахеды"
Безупречный результат. В ВСУ показали, как зенитный комплекс Skynex уничтожает "Шахеды"
Аналитика
"Вы там никому не нужны". Как Россия ворует и ломает украинских детей
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Вы там никому не нужны". Как Россия ворует и ломает украинских детей