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Новый Кабмин может быть на следующей неделе, Шмыгаля планируют на Минобороны, - источник

Воскресенье 13 июля 2025 21:19
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Новый Кабмин может быть на следующей неделе, Шмыгаля планируют на Минобороны, - источник Фото: Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Милан Лелич

Новое правительство в Украине может появиться уже на следующей неделе. Как ожидается, премьер-министр Денис Шмыгаль возглавит министерство обороны в новом Кабинете министров.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

По словам собеседника, президент Владимир Зеленский уже принял соответствующее решение. Новым главой правительства должна стать первый вице-премьер Юлия Свириденко

В свою очередь действующий премьер Денис Шмыгаль может возглавить Министерство обороны в новом Кабмине вместо Рустема Умерова, который планируется на должность посла Украины в США.

Кроме того, в новом составе правительства будут объединены некоторые министерства и произойдет общее перераспределение полномочий внутри правительства. В любом случае, своих должностей должны лишиться несколько министров, перечень которых еще определяется.

Изменения в Кабмине

Напомним, пару недель назад источники РБК-Украина из "Слуги народа" сообщили, что в середине июля в правительстве могут произойти изменения.

Ориентировочными датами для голосования назвали промежуток 15-17 июля.

Также отметим, что вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны новые шаги в управлении сферой обороны государства. По его словам, решения по этому поводу будут вскоре.

Незадолго до того, как президент допустил, что Умеров может возглавить посольство Украины в США, источники РБК-Украина сообщили, что Зеленский провел разговор с действующим послом Оксаной Маркаровой. В ходе диалога они обсудили ее отставку.

Ранее РБК-Украина публиковало полный список изменений, который может быть утвержден. Подробнее об этом читайте по этой ссылке.

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Кабинет Министров Украины Украина Денис Шмыгаль
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