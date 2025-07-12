"Шахеды" и ракеты накрыли Запад Украины: все детали масштабной атаки РФ
Россия ночью 12 июля атаковала Украину ударными дронами типа "Шахед" и крылатыми ракетами. Под ударом оказался Запад Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы, а также на заявления мэров и глав местных ОВА.
"Шахеды" хаотически перемещались по Украине, после чего нацелились на западные города. Также были запущены ракеты с тактической авиации РФ.
Львов и область
Львов пережил этой ночью масштабную атаку с применением как "Шахедов", так и ракет. Мэр города Андрей Садовый сообщал, что в Железнодорожном районе загорелась кровля крыши нежилого помещения. Также повреждения получил жилой дом в районе улице Мирополита Андрея.
Глава ОВА Максим Козицкий сообщил, что повреждено двухэтажное здание. В результате вражеской атаки есть частичное разрушение подъезда, и произошла утечка газа и воды. "Предварительно погибших и травмированных нет. Пожара нет. На месте работают 20 спасателей и другие службы", - сообщил он.
Луцк
В Волынской области воздушная тревога была объявлена в 2:21. Также массированной атаке подвергся Луцк. В городе работала ПВО и раздавались взрывы
"Имеем фактически уничтоженный отдельный частный жилой дом. В отдельных домах от взрывной волны и обломков вылетели окна. Было возгорание частного автомобиля", - рассказал глава ОВА.
Фото последствий в Луцке (t.me/mayorpolishchuk)
Буковина
В Черновицкой области тревогу также объявили в 2:35. В ОВА сообщали об активности вражеских беспилотников. Также в области фиксировались ракеты.
"Держимся. Детали со временем", - лаконично прокомментировал атаку глава ОВА Руслан Запарнюк.
Кропивницкий и Черкассы
В городах также работало ПВО. В Кропивницком местные паблики пишут о пожаре в результате атаки "Шахеда". Власти ситуацию пока что не прокомментировали.
В Черкассах также были слышны взрывы. Воздушные Силы сообщали, что в сторону города была запущена ракета.
Харьков
Не только западные города Украины подверглись атаке. На Харьков враг запустил "КАБы" и "Шахеды". Мэр Харькова Игорь Терехов написал, что подтвержден один из ударов по жилой застройке Киевского района.
Два человека пострадали. Нанесено минимум 10 ударов с применением восьми дронов и двух КАБов.
Цель комбинированных ударов РФ
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига пояснил, что РФ своим масштабным обстрелом Украины выражает полное неуважение к США и другим партнерам, которые призывали к прекращению убийств.
Он пояснил, что Россия таким образом хочет показать лидеров G7 слабыми.
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