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Навчальні заклади до 1 вересня вже відкриватися не будуть, - МОЗ

Новини » Суспільство     06.05.2020 - 15:02
Навчальні заклади до 1 вересня вже відкриватися не будуть, - МОЗ
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Будуть відкривати тільки деякі навчальні заклади для проведення ЗНО

Навчальні заклади в рамках карантину вже відкриватися не будуть, вони відкриваються тільки з 1 вересня. Про це заявив головний санитарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю виданню "Сьогодні".

Ляшко зазначив, що відкриватимуть тільки деякі навчальні заклади для проведення ЗНО.

"Навчальні заклади вже відкриватися не будуть. Вони відкриваються тільки з 1 вересня. Ми будемо відкривати деякі з них для проведення ЗНО", - заявив він.

Нагадаємо, голова комітету Верховної ради України з питань освіти науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що у вересні школярі будуть місяць наздоганяти програму, яку пропустили під час карантину наприкінці навчального року.

Як відомо, т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій заявила, що через карантин навчальний рік у школах завершиться дистанційно. За її словами, навчальний рік буде завершено 1 червня.

Раніше також повідомлялось, що учасники, які проживають в іншій області або на відстані понад 150 кілометрів від закладу, зможуть змінити місце здачі ЗНО. Як повідомляється, така можливість надаватиметься з 6 по 18 травня.

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