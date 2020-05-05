У "Слуги народу" розповіли, що чекає школярів у новому навчальному році

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З нового навчального року школи можуть перейти до змішаного типу освіти

У вересні школярі будуть місяць наздоганяти програму, яку пропустили під час карантину наприкінці навчального року. Про це заявив голова комітету Верховної ради України з питань освіти науки та інновацій Сергій Бабак, передає прес-служба фракції "Слуга народу".

За його словами, відеоуроки по телевізору щодня дивляться мільйони дітей.

"Згодом такі ж проекти почали робити деякі інші країни. Ця ідея своєчасною і необхідною, а тому успішної... Однак, ми не можемо бути впевненими, що всі діти на 100% скористаються нашою допомогою. Тому перший місяць навчання буде для всіх коригувальним. Тобто ми будемо повторювати все, чого повинні були навчитися за час карантину", - зазначив Бабак.

При цьому він додав, що з нового навчального року школи можуть перейти до змішаного типу освіти, що коли частина навчального процесу переходити в онлайн-режим.

"По-перше, ми плануємо розвивати онлайн-школу і надалі. Повністю відзнімемо навчальний рік і залишимо всі уроки у вільному доступі на єдиній безкоштовній електронній платформі", - зазначив глава Комітету.

Він також додав, що уряд створює інклюзивну онлайн-школу.

"Всі діти, незалежно від можливостей, повинні мати рівний доступ до знань. Саме тому ми вже додаємо до відеоуроків титрування для дітей з порушенням слуху та сурдопереклад. Також почали робити уроки для дітей з порушенням зору - з тифлоперекладом", - зазначив Бабак.

Ще одним нововведенням з нового навчального року, за його словами, стануть електронні щоденники.

"Паперова звітність як рудимент старої системи повинна зникнути і тим самим істотно полегшити життя і вчителям, і дітям, а особливо батькам. Адже ви легко і в будь-який момент зможете подивитися успіхи вашої дитини і вчасно зреагувати, якщо потрібна допомога в навчанні", - додав Бабак.

Нагадаємо, тим.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій заявила, що з-за карантину навчальний рік у школах завершиться дистанційно. За її словами, навчальний рік буде завершено 1 червня.

Крім того, раніше у МОН наголосили, що учасники, які проживають в іншій області або на відстані понад 150 кілометрів від закладу, зможуть змінити місце здачі ЗНО.