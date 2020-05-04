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Місце складання ЗНО можна змінити в разі відстані 150 км від навчального закладу

Новини » Суспільство     04.05.2020 - 15:48
Місце складання ЗНО можна змінити в разі відстані 150 км від навчального закладу
Фото: Любомира Мандзій (facebook.com/lmandziy)

Така можливість надаватиметься з 6 по 18 травня

Місце здачі Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у 2020 році можна буде змінити в разі відстані 150 км від навчального закладу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства освіти та науки.

Як повідомляється, така можливість надаватиметься з 6 по 18 травня

"Учні шкіл-інтернатів, закладів професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, які на час карантину поїхали додому в іншу область або на велику відстань від свого закладу освіти, можуть мати незручності з доїздом до населеного пункту, вказаного ними раніше під час реєстрації. Тому ми даємо їм можливість скласти тестування в найближчому до них пункті проведення ЗНО", - зазначила в. о. міністра освіти та науки Любомира Мандзій.

Змінити місце складання ЗНО можна, звернувшись до керівника своєї установи освіти та указавши місце свого перебування під час проходження сесії ЗНО. Керівники закладів освіти повинні внести зміни до реєстраційних даних.

Детальна інформація щодо процедури зміни місця складання ЗНО розміщена в "Кабінеті керівника закладу освіти" на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Нагадаємо, раніше в Міносвіти змінили умови подачі документів абітурієнтам. Тепер контрактники зможуть подати вступні документи дистанційно.

Також РБК-Україна писало, що терміни вступної кампанії можуть бути зміщені через ЗНО. При цьому частину вступної кампанії планують провести дистанційно.

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