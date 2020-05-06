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Карантин в Україні: Кабмін скасує перші обмеження з 11 травня

Новини » Коронавірус     06.05.2020 - 13:11
Карантин в Україні: Кабмін скасує перші обмеження з 11 травня
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідну заяву зробив прем'єр Денис Шмигаль

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що у рамках карантину в Україні перші обмеження уряд скасує з 11 травня. Про це він сказав у ході засідання Кабміну, передає кореспондент РБК-Україна.

Прем'єр підкреслив, що 11 травня бізнес має бути готовий до роботи в нових умовах.

"Перші обмеження скасовуємо з 11 травня. Важливо, що ми вчасно запустили карантин. Але не менш важливо правильно і безпечно знімати обмеження. Тому 11 травня бізнес має бути готовий до роботи в нових умовах",- заявив Шмигаль.

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