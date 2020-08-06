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Збитки від вибухів в Бейруті можуть сягнути 15 млрд доларів

Бейрут, Четвер 06 серпня 2020 06:28
Збитки від вибухів в Бейруті можуть сягнути 15 млрд доларів
Фото: вибух у Бейруті (twitter.com ajplus)
Автор: Инна Собора

Пошкоджена половина міста

Загальні збитки внаслідок двох вибухів у Бейруті можуть сягнути 15 млрд доларів. Мова йде про прямі та непрямі втрати, пов'язані з бізнесом.

Про це пише Deutsche Welle.

Губернатор міста Марван Абуд наголосив, що вибух пошкодив близько половини будівель в Бейрутіі.

"Половина міста зруйнована чи пошкоджена", - сказав він.

Під час вибуху в місті були зруйновані та пошкоджені багато будинків, значна частина порту просто знищена. Навіть за кілька кілометрів від вибуху в багатьох будинках знесло дахи та повибивало вікна та двері.

Нагадаємо, ввечері 4 серпня у Бейруті пролунали потужні вибухи. Вибухова хвиля пошкодила та зруйнувала тисячі будинків в ліванській столиці, а від порту, де стався вибух, майже нічого не залишилося. Спочатку було відомо про щонайменше 100 загиблих

За останніми даними, внаслідок вибуху загинули 135 людей та ще 5 тисяч отримали поранення.

Попередньо відомо, що вибух стався через недбале зберігання вибухонебезпечних матеріалів на території порту, а саме - понад 200 тонн нітрату амонію.

Після вибуху у столиці країни ввели режим надзвичайного стану, а на вулиці вийшли військові.

Також відомо, що серед постраждалих від вибуху в Бейруті є громадяни України, але ніхто з них не отримав серйозних ушкоджень.

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