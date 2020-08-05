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Від вибуху у Бейруті постраждали українці, але серйозних травм немає

Бейрут, Середа 05 серпня 2020 16:52
Від вибуху у Бейруті постраждали українці, але серйозних травм немає
Фото: вибух у Бейруті (twitter.com NYTBen)
Автор: Дмитро Левицький

Українців з серйозними травмами немає

Серед постраждалих від вибуху у Бейруті є українці. При цьому про серйозні травми в українських громадян поки інформації немає.

Про це розповів посол України в Лівані Ігор Осташ в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами дипломата, є деякі українські родини, у яких від вибуху постраждало житло та майно. Загальну кількість постраждалих українців Осташ не назвав.

"Є також незначні травми, порізи, удари (в українців - ред.), але постраждалих серйозних поки немає. Поки мова йде про допомогу у відновленні будинків або квартир. На сьогодні серйозних проблем, пов'язаних із загрозою життю, для українців немає", - сказав він.

Нагадаємо, 4 серпня у порту ліванської столиці сталися два потужні вибухи. Вибухова хвиля зруйнувала та пошкодила житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури, а тому числі 4 лікарні. Порт було повністю зруйновано. За останніми даними, жертвами події стали щонайменше 100 осіб.

Через вибух у Бейруті без житла залишилися понад 300 тисяч жителів; місцева влада працює над тим, щоб надати постраждалим житло, їжу та воду.

Україна готова надати всю необхідну допомогу Лівану, заявив сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль; рятувальники готові вилетіти до Бейруту в будь-який час.

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