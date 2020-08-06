Убытки от взрывов в Бейруте могут достичь 15 млрд долларов

Фото: взрыв в Бейруте (twitter.com ajplus)

Повреждена половина города

Общие убытки в результате двух взрывов в Бейруте могут достичь 15 млрд долларов. Речь идет о прямых и косвенных потерях, связанных с бизнесом.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Губернатор города Марван Абуд отметил, что взрыв повредил около половины зданий в Бейруте.

"Половина города разрушена или повреждена", - сказал он.

Во время взрыва в городе были разрушены и повреждены многие здания, значительная часть порта просто уничтожена. Даже в нескольких километрах от взрыва во многих домах снесло крыши и выбило окна и двери.

Напомним, вечером 4 августа в Бейруте прозвучали мощные взрывы. Взрывная волна повредила и разрушила тысячи домов в ливанской столице, а от порта, где произошел взрыв, почти ничего не осталось. Сначала было известно как минимум о 100 погибших

По последним данным, в результате взрыва погибли 135 человек и еще 5 тысяч получили ранения.

Предварительно известно, что взрыв произошел из-за небрежного хранения взрывоопасных материалов на территории порта, а именно - более 200 тонн нитрата аммония.

После взрыва в столице страны ввели режим чрезвычайного положения, а на улицы вышли военные.

Также известно, что среди пострадавших от взрыва в Бейруте есть граждане Украины, но никто из них не получил серьезных повреждений.