Вибух у Бейруті: кількість жертв росте, постраждалих вже 5 тисяч

Фото: вибух у Бейруті (twitter.com ajplus)

Зараз відомо про понад 130 загиблих від вибуху

Станом на вечір 5 серпня відомо про щонайменше 135 загиблих в результаті потужного вибуху в Бейруті - столиці Лівану. Кількість постраждалих також продовжує збільшуватися і наразі сягає 5 тисяч.

Про це повідомляє арабське агентство Al Arabiya.

Зазначається, що розслідування причин та обставин вибуху на території порту Бейрута буде тривати 5 днів, після чого всі винні посадовці будуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, ввечері 4 серпня у Бейруті пролунали потужні вибухи. Вибухова хвиля пошкодила та зруйнувала тисячі будинків в ліванській столиці, а від порту, де стався вибух, майже нічого не залишилося. Спочатку було відомо про щонайменше 100 загиблих, але це число продовжує рости.

Серед постраждалих від вибуху в Бейруті є громадяни України, але ніхто з них не отримав серйозних ушкоджень.

За попередніми даними, вибух у Бейруті стався через недбале зберігання вибухонебезпечних матеріалів на території порту, а саме - понад 200 тонн нітрату амонію.

Бейрут був оголошений "містом-лихом", за рішенням влади Лівану; у столиці країни ввели режим надзвичайного стану, а на вулиці вийшли військові.