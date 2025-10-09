"У них много на это причин". Украина и Россия должны прийти к переговорам, - Трамп

Украина и Россия скоро сядут за стол переговоров. У них есть много на это причин.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом.

На вопрос, собирается ли он усиливать давление ради мирного соглашения для Украины, Трамп ответил, что уже делает это вместе с НАТО.

"Мы все усиливаем давление. НАТО прекрасно работает... и они усиливают давление. И мы продаем много оружия НАТО. И оно идет, я думаю, в основном в Украину. Это зависит от них. Но они покупают оружие у США. Мы заключаем соглашение. Лучшее оружие в мире", - сказал президент США.

Трамп подчеркнул, что Украина и Россия скоро сядут за стол переговоров.

"Это ужасная война. Она была хуже, чем Вторая мировая война. Вы смотрите на людей, которых убивают. Это Россия и Украина. Я думаю, мы это тоже сделаем. Есть много причин для них это сделать. И я думаю, они скоро придут к столу переговоров", - отметил он.

Американский лидер также в очередной раз заявил, что может ввести дополнительные санкции против России