"У них много на это причин". Украина и Россия должны прийти к переговорам, - Трамп

Четверг 09 октября 2025 22:55
"У них много на это причин". Украина и Россия должны прийти к переговорам, - Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина и Россия скоро сядут за стол переговоров. У них есть много на это причин.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом.

На вопрос, собирается ли он усиливать давление ради мирного соглашения для Украины, Трамп ответил, что уже делает это вместе с НАТО.

"Мы все усиливаем давление. НАТО прекрасно работает... и они усиливают давление. И мы продаем много оружия НАТО. И оно идет, я думаю, в основном в Украину. Это зависит от них. Но они покупают оружие у США. Мы заключаем соглашение. Лучшее оружие в мире", - сказал президент США.

Трамп подчеркнул, что Украина и Россия скоро сядут за стол переговоров.

"Это ужасная война. Она была хуже, чем Вторая мировая война. Вы смотрите на людей, которых убивают. Это Россия и Украина. Я думаю, мы это тоже сделаем. Есть много причин для них это сделать. И я думаю, они скоро придут к столу переговоров", - отметил он.

Американский лидер также в очередной раз заявил, что может ввести дополнительные санкции против России

Мирные инициативы Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп с начала своего второго президентского срока пытается добиться завершения войны России против Украины.

В частности, он несколько раз общался с российским диктатором Владимиром Путиным, в августе даже состоялась их встреча на Аляске.

Путин отказывался от идей Трампа о полном перемирии Украины с Россией, а после встречи даже усилил удары по гражданской инфраструктуре Украины.

На этом фоне американский лидер признал, что Путин его подвел, а их "хорошие отношения" ничего не значат.

При этом в сентябре Трамп заявил, что война России против Украины завершится, все будет сделано правильно. Вскоре могут быть хорошие новости.

По его словам, отношения между Путиным и Зеленским ужасные. Однако решение по завершению войны будет найдено.

