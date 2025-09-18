ua en ru
Путин подвел меня в урегулировании войны в Украине, - Трамп

Четверг 18 сентября 2025 17:42
UA EN RU
Путин подвел меня в урегулировании войны в Украине, - Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российский диктатор Владимир Путин подвел президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования войны РФ против Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава Белого дома заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Трамп в очередной раз заявил, что он закончил семь войн и российско-украинская должна стать восьмой.

Однако он отметил, что та война, которую он считал самой легкой для завершения благодаря своим отношениям с Путиным, оказалась самой сложной.

"Я думал, что проще всего будет провести операцию благодаря моим отношениям с президентом Путиным, но он подвел меня. Он действительно подвел меня. Это должны были быть Россия и Украина. Посмотрим, чем это закончится", - подчеркнул президент США.

Трамп может ударить по РФ жесткими санкциями

Напомним, после встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске массированные удары России по мирным городам Украины только усилились.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обращал внимание, что такие атаки свидетельствуют о том, что Россия не готова к миру.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно повторял, что готов к встрече с Путиным, поскольку только такой формат переговоров может приблизить мир.

В свою очередь глава Кремля также заявлял о якобы готовности встретиться, но никакой конкретики со стороны Москвы пока нет.

В то же время Трамп угрожает России санкциями и тарифами уже несколько последних месяцев.

Американский лидер даже устанавливал для российского диктатора дедлайн, до которого Россия должна была заключить с Украиной перемирие. Но после окончания срока дедлайна Трамп так и не вводил жесткие санкции и тарифы.

Неназванный дипломат ЕС рассказал в комментарии Politico, что Трамп все же решился дожать Россию с помощью санкций.

Недавно сам американский президент заявил, что США могут нанести по России сильный удар с помощью санкций. Целью станут российская нефть и банки.

Владимир Путин Дональд Трамп Война в Украине
