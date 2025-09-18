Война между РФ и Украиной завершится. Надеюсь на хорошие новости скоро, - Трамп
Война России против Украины завершится, все будет сделано правильно. Вскоре могут быть хорошие новости.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
"Посмотрим, как это закончится, но я думал, что это будет одна из самых простых задач (завершение войны в Украине - ред.)", - сказал Трамп.
Он также добавил, что США очень настойчиво работают над урегулированием войны между Израилем и ХАМАС в Секторе Газа.
"То, что происходит там, сложно, но это будет сделано. Все будет сделано правильно, и так же Россия и Украина будут решены, но никогда не знаешь... А война, вы знаете, война - это другое дело. Происходят вещи, которые полностью противоположны тому, что вы думали. Вы думали, что вам будет легко или трудно, а получается наоборот", - отметил Трамп.
Американский президент вновь заявил, что российский диктатор Владимир Путин его подвел. Он в очередной раз повторил утверждение об остановке семи войн.
Возвращаясь к Украине, Трамп сказал: "Я надеюсь, что вскоре у нас будут для вас хорошие новости".
Трамп заявил, что Путин его подвел
Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин его подвел в вопросе урегулирования войны РФ против Украины.
Трамп в очередной раз заявил, что он закончил семь войн и российско-украинская должна стать восьмой.
Однако он отметил, что та война, которую он считал самой легкой для завершения благодаря своим отношениям с Путиным, оказалась самой сложной.
"Я думал, что проще всего будет провести операцию благодаря моим отношениям с президентом Путиным, но он подвел меня. Он действительно подвел меня. Это должны были быть Россия и Украина. Посмотрим, чем это закончится", - подчеркнул президент США.