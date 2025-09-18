Война между РФ и Украиной завершится. Надеюсь на хорошие новости скоро, - Трамп

Война России против Украины завершится, все будет сделано правильно. Вскоре могут быть хорошие новости.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент США Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Посмотрим, как это закончится, но я думал, что это будет одна из самых простых задач (завершение войны в Украине - ред.)", - сказал Трамп.

Он также добавил, что США очень настойчиво работают над урегулированием войны между Израилем и ХАМАС в Секторе Газа.

"То, что происходит там, сложно, но это будет сделано. Все будет сделано правильно, и так же Россия и Украина будут решены, но никогда не знаешь... А война, вы знаете, война - это другое дело. Происходят вещи, которые полностью противоположны тому, что вы думали. Вы думали, что вам будет легко или трудно, а получается наоборот", - отметил Трамп.

Американский президент вновь заявил, что российский диктатор Владимир Путин его подвел. Он в очередной раз повторил утверждение об остановке семи войн.

Возвращаясь к Украине, Трамп сказал: "Я надеюсь, что вскоре у нас будут для вас хорошие новости".