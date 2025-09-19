Путин и Зеленский ненавидят друг друга, но мы найдем решение, - Трамп

Отношения между главой Кремля Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским ужасные. Однако решение по завершению войны будет найдено.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Fox News .

Во время беседы он снова сказал, что очень разочарован Путиным и считал, что благодаря отношениям с ним решить ситуацию с войной РФ против Украины будет легче всего. Однако оказалось наоборот.

"Оказалось, что это самое сложное. Отношения между президентом Путиным и президентом Зеленским ужасные. Я имею в виду, что это (вероятно, завершение войны - ред.) во многом зависит от отношений. Они действительно не любят друг друга... Они ненавидят друг друга. Посмотрим, что будет дальше. Я думаю, мы найдем решение", - сказал Трамп.

Также он высказался об экономическом давлении на РФ. По словам главы Белого дома, он был недоволен ЕС и НАТО, когда увидел, что они покупают нефть у России.

Трамп добавил, что если цены на российскую нефть упадут, тогда у Кремля не будет другого выбора, как согласиться прекратить войну.

"Знаете, я занял жесткую позицию в отношении Индии... потому что они покупать нефть. И если цены на нефть упадут, или если Россия не будет продавать нефть, тогда у меня (Кремля - ред.) не будет другого выбора, кроме как договариваться", - заявил президент США.

Возвращаясь к ЕС и НАТО, Трамп снова подчеркнул, что покупка российской нефти это не лучшее, что может быть, и так нельзя делать.

"Знаете, если вы хотите победить, вы не должны покупать нефть у России. Но мы посмотрим, как все сложится. Надеюсь, все будет хорошо", - резюмировал Трамп.