"У них багато на це причин". Україна та Росія мають прийти до перемовин, - Трамп
Україна та Росія скоро сядуть за стіл переговорів. У них є багато на це причин.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом.
На питання, чи збирається він посилювати тиск заради мирної угоди для України, Трамп відповів, що вже робить це разом із НАТО.
"Ми всі посилюємо тиск. НАТО чудово працює... і вони посилюють тиск. І ми продаємо багато зброї НАТО. І вона йде, я думаю, здебільшого до України. Це залежить від них. Але вони купують зброю у США. Ми укладаємо угоду. Найкраща зброя у світі", - сказав президент США.
Трамп наголосив, що Україна і Росія скоро сядуть за стіл переговорів.
"Це жахлива війна. Вона була гіршою, ніж Друга світова війна. Ви дивитеся на людей, яких вбивають. Це Росія та Україна. Я думаю, ми це теж зробимо. Є багато причин для них це зробити. І я думаю, вони скоро прийдуть до столу переговорів", - зазначив він.
Американський лідер також вкотре заявив, що може запровадити додаткові санкції проти Росії
Мирні ініціативи Трампа
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп від початку свого другого президентського терміну намагається домогтися завершення війни Росії проти України.
Зокрема, він кілька разів спілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним, у серпні навіть відбулася їхня зустріч на Алясці.
Путін відмовлявся від ідей Трампа про повне перемир'я України з Росією, а після зустрічі навіть посилив удари по цивільній інфраструктурі України.
На цьому тлі американський лідер визнав, що Путін його підвів, а їхні "добрі стосунки" нічого не значать.
При цьому у вересні Трамп заявив, що війна Росії проти України завершиться, все буде зроблено правильно. Незабаром можуть бути гарні новини.
За його словами, відносини між Путіним і Зеленським жахливі. Однак рішення щодо завершення війни буде знайдено.