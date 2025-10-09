"У них багато на це причин". Україна та Росія мають прийти до перемовин, - Трамп

Україна та Росія скоро сядуть за стіл переговорів. У них є багато на це причин.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

На питання, чи збирається він посилювати тиск заради мирної угоди для України, Трамп відповів, що вже робить це разом із НАТО.

"Ми всі посилюємо тиск. НАТО чудово працює... і вони посилюють тиск. І ми продаємо багато зброї НАТО. І вона йде, я думаю, здебільшого до України. Це залежить від них. Але вони купують зброю у США. Ми укладаємо угоду. Найкраща зброя у світі", - сказав президент США.

Трамп наголосив, що Україна і Росія скоро сядуть за стіл переговорів.

"Це жахлива війна. Вона була гіршою, ніж Друга світова війна. Ви дивитеся на людей, яких вбивають. Це Росія та Україна. Я думаю, ми це теж зробимо. Є багато причин для них це зробити. І я думаю, вони скоро прийдуть до столу переговорів", - зазначив він.

Американський лідер також вкотре заявив, що може запровадити додаткові санкції проти Росії