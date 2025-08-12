Тюрьма и четверть миллиона компенсации: на Львовщине мужчину осудили за угрозы журналисту

Во Львовской области суд отправил 46-летнего мужчину за решетку за угрозы журналисту и попытку помешать его работе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора .

В 2021 году в Дрогобычском районе журналист местного СМИ "Выбор - правозащитник Львовщины" проверял, как полицейские соблюдают закон во время патрулирования. Его интерес к работе правоохранителей не понравился брату одного из патрульных.

Мужчина начал открыто запугивать репортера, требуя бросить расследование. Он грозил избиением и даже убийством. Журналист не отступил, а вскоре дело оказалось в суде.

Приговор и компенсация

Суд назначил мужчине реальный срок в тюрьме, обязал заплатить штраф 3,4 тысячи грн, а также возместить журналисту 55 тысяч грн материального и 200 тысяч грн морального ущерба.