Тюрма та чверть мільйона компенсації: на Львівщині чоловіка засудили за погрози журналісту
У Львівській області суд відправив 46-річного чоловіка за ґрати за погрози журналістові та спробу перешкодити його роботі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
У 2021 році в Дрогобицькому районі журналіст місцевого ЗМІ "Вибір - правозахисник Львівщини" перевіряв, як поліцейські дотримуються закону під час патрулювання. Його інтерес до роботи правоохоронців не сподобався брату одного з патрульних.
Чоловік почав відкрито залякувати репортера, вимагаючи покинути розслідування. Він погрожував побиттям і навіть убивством. Журналіст не відступив, а незабаром справа опинилася в суді.
Вирок і компенсація
Суд призначив чоловікові реальний термін у в'язниці, зобов'язав заплатити штраф 3,4 тисячі грн, а також відшкодувати журналістові 55 тисяч грн матеріальної та 200 тис. грн моральної шкоди.
Гучні вироки у справах, пов'язаних зі зрадою та загрозами безпеці
Нагадаємо, медсестру з Херсона, яка передавала російським спецслужбам секретні дані про українських військових, відправили до в'язниці довічно.
Також суд Чернігівської області засудив військовослужбовця, який неодноразово закликав до насильницького повалення влади в країні. Його засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.