Сливала данные воинов ВСУ: пожизненно "присела" медсестра, которую завербовала ФСБ России

В Украине суд приговорил к пожизненному заключению медсестру, которая работала на российские спецслужбы. Она "сливала" врагу данные украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

Отмечается, что 40-летняя медсестра из Херсона была завербована Федеральной службой безопасности (ФСБ) России. Она попала в поле зрения оккупантов из-за своей антиукраинской позиции в соцсетях.

Агент россиян собирала персональную информацию об украинских военных, которую получала во время заполнения их медицинских карточек. Собранные данные она передавала своему куратору из ФСБ.

Кроме того, пособница россиян часто начинала "втемную" расспрашивать у пациентов подробности о военных объектах на Херсонском направлении. Агент также пыталась конспирироваться - например, после каждого сеанса связи с куратором удаляла всю переписку.

"По материалам Службы безопасности суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Расследование проводили сотрудники СБУ в Херсонской области под процессуальным руководством областной прокуратуры", - сказано в сообщении.