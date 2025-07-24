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Призывал к свержению власти: дезертира-предателя приговорили к 6 годам тюрьмы

Четверг 24 июля 2025 16:06
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Призывал к свержению власти: дезертира-предателя приговорили к 6 годам тюрьмы Фото:
Автор: Ірина Глухова, Юлия Акимова

Суд Черниговской области признал виновным военнослужащего, который неоднократно призывал к насильственному свержению конституционного строя. Его приговорили к 6 годам заключения с конфискацией всего имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники и Государственное бюро расследований.

По данным РБК-Украина, речь идет о бывшем военнослужащем Руслане Богацком.

Что говорят в ГБР

По данным детективов, в апреле 2024 года он самовольно оставил воинскую часть в Черниговской области. Позже он записывал и распространял в соцсетях видеообращения, где оправдывал побег и побуждал других военных поступать так же.

Судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что отдельные видео содержали публичные призывы к насильственному свержению конституционного строя.

"После побега мужчина скрывался в Хмельницкой области. В доме, где он жил, обустроил специальный тайник, чтобы избежать возможных визитов правоохранителей. Однако работники ГБР точно установили его местонахождение, разоблачили и задержали", - говорится в сообщении.

Какой приговор

По материалам ГБР, Менский районный суд Черниговской области признал его виновным в дезертирстве в условиях военного положения, а также в распространении материалов с призывами к насильственному изменению конституционного строя и захвата государственной власти.

Военному дали 6 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Другие дела

Напомним, в конце мая был осужден 21-летний предатель, который готовил для врага огневое поражение объектов в Киеве.

Также приговор получил дезертир-предатель, который сбежал на временно оккупированную территорию Украины и воевал против наших воинов на стороне россиян. Он приговорен к 15 годам тюрьмы.

Кроме того, РБК-Украина писало о том, что суд вынес приговор бывшей сотруднице Херсонского СИЗО, которая во время оккупации региона сотрудничала с Россией.

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