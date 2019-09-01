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Тисячі британців влаштували демонстрацію проти зупинки роботи парламенту

Новини » Політика    01.09.2019 - 00:37
Тисячі британців влаштували демонстрацію проти зупинки роботи парламенту
Фото: мітинг у Лондоні (скріншот/dw.com)

Мешканці країни усі свої перетензії щодо Brexit спрямували новому прем'єру Джонсону

У Великій Британії у суботу, 31 серпня, тисячі мешканців країни вийшли на вулиці міст із демонстрацією, аби висловити незгоду із рішенням прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона щодо тимчасового призупинення роботи парламенту перед Brexit. Про це повідомляє DW.

Зокрема, у Лондоні близько двох тисяч людей зібралися перед будинком прем'єра на Даунінг-стріт та скандували "Джонсон брехун, як тобі не соромно!".

Подібні демонстрації відбулися у Манчестері, Йорку, Ньюкаслі, у столиці Шотландії - Единбурзі та Белфасті в Північній Ірландії. Загалом акції протести відбулися у близько 30 містах. Демонстранти скандували "зупинити переворот" та "ганьба Борису Джонсону".

Деякі протестувальники вийшли на демонстрації з табличками "Ласкаво просимо до Німеччини 1933 року".

Нагадаємо, нещодавно колишній британський прем'єр Гордон Браун заявив, що Європейський союз готується запропонувати Британії відстрочити дату виходу з ЄС.

Раніше президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном повідомив, що ЄК проти жорсткого виходу Великобританії з ЄС.

Перед цим прес-секретар Європейської комісії Міна Андрєєва заявила, що Великобританія повинна виплатити Європейському союзу 39 мільярдів фунтів стерлінгів (43 млрд євро) боргів, навіть у разі Brexit без затвердження угоди.

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