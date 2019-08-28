Юнкер назвав "жорсткий" Brexit рішенням Британії, а не ЄС

Фото: Жан-Клод Юнкер (flickr.com-epp)

Юнкер обіцяє зробити все можливе для уникнення Brexit без угоди

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер під час телефонної розмови із прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном обговорив умови Brexit (виходу Великобританії з ЄС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єврокомісії.

Так, Юнкер заявив, що розгляне будь-які конкретні пропозиції Джонсона щодо Північної Ірландії, але "ЄС завжди буде діяти в інтересах Республіки Ірландія".

Президент Єврокомісії також додав, що ЄС зробить все можливе, щоб уникнути "жорсткого" Brexit, назвавши такий сценарій рішенням виключно Британії, а не ЄС.

"Президент Юнкер наголосив, що ЄС повністю готовий до сценарію без угоди, але зробить все можливе, щоб уникнути цієї ситуації", - йдеться в тексті заяви.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що вихід Сполученого Королівства з Європейського Союзу без угоди (жорсткий Brexit) усе ймовірніший.

РБК-Україна писало, що Джонсон може відмовитися платити 37 млрд доларів відступних Євросоюзу при Brexit без угоди.

Нагадаємо, президент Європейської ради Дональд Туск заявляв, що Європейський союз не буде співпрацювати з Лондоном в питанні виходу Британії з ЄС (Brexit) без угоди.