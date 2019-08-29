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Петиція проти припинення роботи британського парламенту набрала понад 1 млн підписів

Новини » Політика    29.08.2019 - 01:55
Петиція проти припинення роботи британського парламенту набрала понад 1 млн підписів
Фото: парламент Британії (parliament-uk)

Парламент Британії тепер зобов'язаний розглянути цю петицію

Електронна петиція проти припинення роботи парламенту Великої Британії за кілька годин зібрала понад один мільйон голосів мешканців країни. Про це передає РБК-Україна із посиланням на сайт британського парламенту.

Зокрема, незгоду із рішенням прем'єр-міністра Бориса Джонсона та королеви Єлизавети ІІ висловили понад 1 млн 63 тис. британців станом на четвер, 29 серпня, 01:55 (за київським часом).

"Парламент не повинен підлягати призупиненню чи розпуску до тих пір, поки термін статті 50 не буде достатньо продовжений або не буде скасовано намір Великої Британії вийти з ЄС", - йдеться у петиції.

Зазначимо, що уряд Британії повинен відповідати на всі петиції, які отримали понад 10 тисяч підписів. А парламент країни зобов'язаний провести дебати щодо всіх петицій, які отримують понад 100 тисяч підписів. Щоправда, петиції мають кінцевий термін розгляду - він триває до півроку. У даної петиції дедлайн встановлено на 15 лютого 2020 року.

Нагадаємо, королева Великобританії Єлизавета II призупинила роботу британського парламенту на 5 тижнів, що дозволить вирішити питання з Brexit.

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