ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Джонсон хоче провести Brexit будь-якою ціною через внутрішні інтереси, - Туск

Новини » Політика    31.08.2019 - 02:04
Джонсон хоче провести Brexit будь-якою ціною через внутрішні інтереси, - Туск
Фото: Дональд Туск (flickr.com/eppofficial)

Туск назвав Євросоюз жертвами внутрішньої політики Великобританії

Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон може прийняти рішення піти на Brexit будь-якою ціною, просто для вирішення внутрішньополітичних питань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Туск заявив, що основна політична проблема з Brexit - це ситуація всередині Британії, а також "емоції, пов'язані з цим шоу".

"Ми всі є жертвами внутрішньої політики Великобританії. Не можна виключати, що Борис Джонсон захоче привести до виходу за будь-яку ціну, просто через внутрішні інтереси", - додав він.

Раніше повідомлялося, що королева Великобританії Єлизавета II призупинила роботу британського парламенту на 5 тижнів, що дозволить вирішити питання з Brexit.

РБК-Україна повідомляло, що Єврокомісія виступила проти жорсткого виходу Великобританії з ЄС. Про це повідомив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоно.

Нагадаємо, прес-секретар Європейської комісії Міна Андрєєва заявила, що Великобританія повинна виплатити Європейського Союзу 39 мільярдів фунтів стерлінгів (43 млрд євро) боргів, навіть у разі виходу країни з Євросоюзу (Brexit) без затвердження угоди.

Зеленський обговорив з Туском результати саміту G7 Королева Ббританії призупинила роботу парламенту
Новини України Дональд ТускBrexit
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся