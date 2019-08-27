Британія має сплатити борги навіть у разі Brexit без угоди, - ЄК

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Євросоюз не вестиме переговори з Британією, якщо вона не заплатить 43 млрд євро

Велика Британія повинна виплатити Європейському Cоюзу 39 мільярдів фунтів стерлінгів (43 млрд євро) боргів навіть у разі виходу країни з Євросоюзу (Brexit) без затвердження угоди. Про це заявила речниця Європейської комісії Міна Андрєєва, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

"Важливо дати зрозуміти, що розрахунок за боргами має вирішальне значення для успішного початку нових відносин, заснованих на взаємній довірі", - наголосила Андрєєва.

Водночас координатор у справах Brexit у Європейському парламенті Гі Вергофстадт заявив, що Євросоюз не вестиме з Британією торговельних переговорів, якщо вона не заплатить боргів.

"Якщо Велика Британія не заплатить належне, ЄС не вестиме переговори про торговельну угоду. Після Brexit без угоди це буде першою умовою будь-яких переговорів", - наголосив Вергофстадт у Twitter.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Лондон не повинен буде платити 39 мільярдів фунтів стерлінгів, якщо Сполучене Королівство вийде з Євросоюзу без підписання договору (так званий жорсткий Brexit)