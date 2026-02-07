В Бурштыне и Виннице прогремели взрывы: россияне ударили ракетами
В Виннице и Бурштыне Ивано-Франковской области раздаются взрывы на фоне ракетной угрозы, также туда движутся группы дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное и Воздушные Силы.
В Бурштыне на Ивано-Франковщине были слышны звуки взрывов. Впоследствии это повторилось. Незадолго до атаки Воздушные силы писали о группе крылатых ракет курсом на Бурштын.
Отметим, что в Бурштыне находится ТЭС - именно она могла быть целью россиян.
Что касается Винницы, в городе тоже прогремели взрывы. По сообщению Воздушных сил - на город летела скоростная цель, а мониторинговые каналы писали, что это могли быть крылатые ракеты "Циркон".
Глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная в свою очередь сообщила в Telegram, что Винницкая область находится под массированной воздушной атакой врага.
Напомним. недавно сообщалось о попадании в объект критической инфраструктуры в Винницкой области. Тогда обошлось без пострадавших.
Также мы писали, что несовершеннолетняя агент РФ готовила обстрел Бурштынской ТЭС - ее арестовали правоохранители.
Отметим, что 6 и 7 февраля россияне атакуют, в частности, западные регионы. Сообщалось об обстрелах на Волыни, где "Шахеды" весь день терроризировали районы области.