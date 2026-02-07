В Бурштыне и Виннице прогремели взрывы: россияне ударили ракетами

В Виннице и Бурштыне Ивано-Франковской области раздаются взрывы на фоне ракетной угрозы, также туда движутся группы дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное и Воздушные Силы.

В Бурштыне на Ивано-Франковщине были слышны звуки взрывов. Впоследствии это повторилось. Незадолго до атаки Воздушные силы писали о группе крылатых ракет курсом на Бурштын.

Отметим, что в Бурштыне находится ТЭС - именно она могла быть целью россиян.

Что касается Винницы, в городе тоже прогремели взрывы. По сообщению Воздушных сил - на город летела скоростная цель, а мониторинговые каналы писали, что это могли быть крылатые ракеты "Циркон".

Глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная в свою очередь сообщила в Telegram, что Винницкая область находится под массированной воздушной атакой врага.