В Бурштыне и Виннице прогремели взрывы: россияне ударили ракетами

Украина, Суббота 07 февраля 2026 04:34
В Бурштыне и Виннице прогремели взрывы: россияне ударили ракетами
Автор: Маловичко Юлия

В Виннице и Бурштыне Ивано-Франковской области раздаются взрывы на фоне ракетной угрозы, также туда движутся группы дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное и Воздушные Силы.

В Бурштыне на Ивано-Франковщине были слышны звуки взрывов. Впоследствии это повторилось. Незадолго до атаки Воздушные силы писали о группе крылатых ракет курсом на Бурштын.

Отметим, что в Бурштыне находится ТЭС - именно она могла быть целью россиян.

Что касается Винницы, в городе тоже прогремели взрывы. По сообщению Воздушных сил - на город летела скоростная цель, а мониторинговые каналы писали, что это могли быть крылатые ракеты "Циркон".

Глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная в свою очередь сообщила в Telegram, что Винницкая область находится под массированной воздушной атакой врага.

Напомним. недавно сообщалось о попадании в объект критической инфраструктуры в Винницкой области. Тогда обошлось без пострадавших.

Также мы писали, что несовершеннолетняя агент РФ готовила обстрел Бурштынской ТЭС - ее арестовали правоохранители.

Отметим, что 6 и 7 февраля россияне атакуют, в частности, западные регионы. Сообщалось об обстрелах на Волыни, где "Шахеды" весь день терроризировали районы области.

Винница Ивано-Франковская область Взрыв Война в Украине
