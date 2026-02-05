База дронов "Ахмата" и логистический хаб: Генштаб отчитался об успешных ударах по РФ

Силы обороны Украины ликвидировали несколько важных целей россиян. В частности, под ударом были база управления дронов подразделения "Ахмат" и логистический хаб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Так, на ВОТ Запорожской области ВСУ ударили по сосредоточению живой силы противника на полигоне "Приморский Посад" в районе населенного пункта с одноименным названием.

"На Южно-Слобожанском направлении наши воины поразили российскую реактивную систему залпового огня калибра 300 мм 9К515 "Торнадо-С". Эта РСЗО разработана как легкая и универсальная версия системы "Смерч" и позволяет поражать цели на расстоянии до 120 км", - добавили в Генштабе.

Кроме того, на временно оккупированной части Донецкой области, в районе Макеевки, ВСУ атаковали логистический хаб противника.

"Вчера, в рамках огневого поражения, подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по пункту управления БпЛА подразделения из состава специального полка "Ахмат" в районе Кучерова Курской области РФ. Зафиксировано поражение цели", - отметили в Генеральном штабе ВСУ.

Также на территории Брянской области РФ зафиксировано попадание в станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Подтверждение предыдущих попаданий

Кроме того, по результатам предыдущих ударов, подтвержден удар по радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса С-400 в районе Красного Белгородской области РФ.