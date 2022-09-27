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Украина и МАГАТЭ договорились расширить миссию на Запорожской АЭС

Новина українською →
Украина, Вторник 27 сентября 2022 19:30
Украина и МАГАТЭ договорились расширить миссию на Запорожской АЭС Фото: Украина и МАГАТЭ договорились расширить миссию на Запорожской АЭС (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Международное агентство по атомной энергии увеличит присутствие миссии на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Практически со всеми нашими партнерами мы говорили о безопасности ядерных объектов, демилитаризации Запорожской АЭС и создании вокруг нее 30-километровой зоны безопасности. С главой МАГАТЭ есть договоренность, что будет увеличена их миссия на ЗАЭС", - заявил Шмигаль.

Премьер-министр заявил, что первым шагом должна стать нормальная работа ЗАЭС без вмешательства российских военных и работников "Росатома". В дальнейшем следует вывести российские войска с территории ЗАЭС.

"Следующее - полная демилитаризация Энергодара и 30-километровой зоны. Станция должна работать в энергетической системе Украины, чтобы мы могли обеспечить безопасность ее работы", - добавил Шмигаль.

По его словам, необходимо организовать миротворческую миссию с участием ООН и ЕС.

Ранее на ЗАЭС прибывала миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Мариано Гросси. Затем четыре из шести представителей команды инспекции МАГАТЭ завершили работу на Запорожской АЭС и покинули площадку станции. При этом два эксперта продолжат работу на ЗАЭС на постоянной основе.

Напомним, что ранее МАГАТЭ начало переговоры по параметрам зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

Также глава МАГАТЭ консультируется с Украиной и РФ по созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС.

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