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Глава МАГАТЕ консультується з Україною та РФ щодо створення безпечної зони навколо ЗАЕС

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Відень, Понеділок 12 вересня 2022 15:05
Глава МАГАТЕ консультується з Україною та РФ щодо створення безпечної зони навколо ЗАЕС Фото: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (iaea org)
Автор: Наталія Юрченко

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив, що агентство проводить консультації з Україною та Росією щодо створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Гроссі.

"Терміново потрібна зона ядерної безпеки та безпеки, і я розпочав початкові консультації з відповідними сторонами", - зазначив він.

Гроссі запевнив, що створення такої зони допоможе припинити обстріли атомної станції, а також забезпечить АЕС безперебійним доступом до зовнішньої енергії, яка необхідна для охолодження реактора та інших систем.

Крім того, глава МАГАТЕ вкотре підкреслив, що поки на Запорізькій АЕС немає радіаційних ризиків. Проте ситуація може погіршитися через обстріли.

Нагадаємо, після візиту на ЗАЕС глава МАГАТЕ заявив про необхідність створення безпечної ядерної зони навколо станції. Він пообіцяв обговорити це питання з Україною та Росією.

При цьому вчора стало відомо, що відповідні консультації між сторонами вже почалися.

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