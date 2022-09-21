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МАГАТЭ начало переговоры о параметрах зоны безопасности вокруг ЗАЭС

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Среда 21 сентября 2022 23:10
МАГАТЭ начало переговоры о параметрах зоны безопасности вокруг ЗАЭС Фото: МАГАТЭ начала переговоры по параметрам зоны безопасности вокруг ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

С Украиной и РФ уже начали вести переговоры о параметрах зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UN Web TV.

"МАГАТЭ начало переговоры с Украиной и Россией по параметрам зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС", - заявил гендиректор Рафаэль Гросси.

По его словам, речь уже идет о конкретных аспектах параметров зоны безопасности. В штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке он прибыл для консультаций по зоне ядерной безопасности и защите вокруг Запорожской АЭС.

Гросси заверил, что создание такой зоны поможет прекратить обстрелы атомной станции, а также обеспечит АЭС бесперебойным доступом к внешней энергии, необходимой для охлаждения реактора и других систем.

Напомним, что ранее МАГАТЭ выступило за установление зоны охраны ядерной безопасности на ЗАЭС.

Также глава МАГАТЭ консультируется с Украиной и РФ по созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС.

Позже глава МАГАТЭ отправился на Генассамблею ООН для консультаций по зоне безопасности на ЗАЭС.

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