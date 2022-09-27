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В последние дни обстрелы Запорожской АЭС участились, - МАГАТЭ

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Запоріжжя, Вторник 27 сентября 2022 21:23
В последние дни обстрелы Запорожской АЭС участились, - МАГАТЭ Фото: обстрелы Запорожской АЭС в последние дни усилились (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В последние дни участились обстрелы Запорожской АЭС. В результате ударов в одном из машинных залов были выбиты стекла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет МАГАТЭ.

Эксперты МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС, сообщили, что обстрел произошел вчера около 17 часов в районе распределительного устройства в нескольких сотнях метров от станционного учебного центра.

Сегодня в 8:00 два взрыва произошли возле канала, по которому вода из резервуара поступает на станцию ​​для ее системы охлаждения, важнейшего элемента ядерной безопасности. Повреждений конструкций и оборудования станции нет, но разбиты окна машинного зала 2-го энергоблока.

Обстрелы Запорожской АЭС возобновились после нескольких дней относительной тишины. Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что увеличившиеся обстрелы в который раз подчеркивают необходимость создания вокруг станции зоны ядерной безопасности и охраны.

Напомним, что сегодня Украина и МАГАТЭ договорились расширить состав рабочей миссии на Запорожской АЭС.

Напомним, что ранее МАГАТЭ начало переговоры по параметрам зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Также глава МАГАТЭ консультируется с Украиной и РФ по созданию безопасной зоны вокруг станции.

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