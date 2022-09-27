В последние дни обстрелы Запорожской АЭС участились, - МАГАТЭ

В последние дни участились обстрелы Запорожской АЭС. В результате ударов в одном из машинных залов были выбиты стекла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет МАГАТЭ.

Эксперты МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС, сообщили, что обстрел произошел вчера около 17 часов в районе распределительного устройства в нескольких сотнях метров от станционного учебного центра.

Сегодня в 8:00 два взрыва произошли возле канала, по которому вода из резервуара поступает на станцию ​​для ее системы охлаждения, важнейшего элемента ядерной безопасности. Повреждений конструкций и оборудования станции нет, но разбиты окна машинного зала 2-го энергоблока.

Обстрелы Запорожской АЭС возобновились после нескольких дней относительной тишины. Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что увеличившиеся обстрелы в который раз подчеркивают необходимость создания вокруг станции зоны ядерной безопасности и охраны.